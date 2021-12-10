الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن إسقاط طائرة تجسس مقاتلة من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، الجمعة، في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "دفاعاتنا الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائيةفي أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب".

دفاعاتنا الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب. — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 10, 2021

وأشار سريع إلى أنه "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

المصدر: RT