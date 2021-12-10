انفجار مخيم برج الشمالي في لبنان يسفر عن سقوط قتلى (فيديو)

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الانفجار الضخم الذي هز مخيما للفلسطينيين في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان مساء اليوم الجمعة، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر فلسطيني من داخل المخيم أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا، بينما سقط عدد غير معروف من القتلى.

من جانب آخر، قالت مصادر محلية إن الفصائل الفلسطينية فرضت طوقا أمنيا بالمنطقة وتم إخلاء المنازل المجاورة من السكان، فيما استمرت أصوات الانفجارات.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن الانفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مخيم برج الشمالي وإن قاضيا أمر قوات الأمن بإجراء تحقيق.

ونقلت وكالة "شهاب" الإخبارية، التي يُعتقد أنها مقربة من "حماس"، عن مصدر فلسطيني قوله إن الانفجار نجم عن اشتعال اسطوانات أوكسجين مخزنة للاستخدام في مكافحة جائحة كوفيد-19.

المصدر: وكالات + RT