مفتي مصر: من يرفض لقاحات كورونا فهو ضد مراد الله ومشيئته

شدد مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام، على أهمية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا أنه "واجب شرعي لأنه يحفظ النفوس من الهلاك".

وقال علام خلال لقاء متلفز، إن "الأمراض والأسقام هي أشد ما يعرض النفوس للتلف، وحفظ النفوس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء، بل هو متفق عليه بين كل الشرائع السماوية".

وأضاف: "ما يعيشه العالم في هذه الآونة من انتشار فيروس كورونا وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة، يجعل الأخذ بأساليب الوقاية كاللقاحات وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوبا، كما يجعل أخذ دوائه الآمن من الخطر عند توافره واجبا شرعيا".

وتابع: "قد تقرر في قواعد الفقه أن للوسائل حكم المقاصد، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرم، وحفظ النفوس من الهلاك واجب شرعا، بل من يرفض العلاج فضلا عن الوسائل الوقائية كاللقاحات فهو مضاد لمراد الله ومشيئته".

المصدر: RT