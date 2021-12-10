سجن وغرامة بحق لبناني تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية
Reuters
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكما بحبس لبناني مع الغرامة بسبب زواجه من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحكمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أصدرت حكما قضى بحبس اللبناني، محمد ب، مدة سنة، وتغريمه مبلغا قدره 500 ألف ليرة لبنانية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي سندا إلى المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل معطوفة على المادة السابعة منه.
وأوضحت الوكالة أن الحكم جاء على خلفية زواج اللبناني من الفلسطينية، حلا ر، التي تحمل الجنسية الإسرائيلية وتعمل ممرضة في أحد مستشفيات ألمانيا، حيث كان محمد يتلقى العلاج.
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
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