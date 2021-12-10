السعودية والكويت تؤكدان مواصلة الجهود لحل سياسي للأزمة اليمنية

أمير الكويت مستقبلا ولي العهد السعودي ـ (وكالة الأنباء الكويتية)

أعلنت السعودية والكويت تطابق وجهات نظريهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وأعربا عن دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

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وحسب بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الكويت ضمن جولته الخليجية، أكد الجانبان أن ذلك الحل السياسي الشامل "قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية".

وأعرب الجانبان عن دعمهما "الجهود المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق"، وأدانا "استهداف المليشيات الحوثية للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، وتهديدها للممرات المائية الدولية".

وأجرى بن سلمان محادثات مع أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل أن يغادر الكويت التي وصلها قادما من البحرين.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية