مصر.. وزيرا الهجرة والنقل يبحثان التسهيلات الخاصة بسفر العمالة المصرية في الأردن

بحثت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، ووزير النقل كامل الوزير، تسهيلات خاصة بسفر العمالة المصرية في الأردن، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية.

جاء ذلك على خلفية ما ورد إلى وزارة الهجرة المصرية من مناشدات نتيجة لتفعيل قرار الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، بحصر نقل العمالة المصرية بكافة أنواعها بخط "نويبع – العقبة".

ومن ناحيتها، قالت السفيرة مكرم إن وزارتها استجابت على وجه السرعة لمناشدات العمالة المصرية في الأردن لإيجاد عدد من التيسيرات الخاصة بسفر العبور على خلفية تفعيل قرار الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، بحصر نقل العمالة المصرية بكافة أنواعها.

وأكدت الوزيرة مكرم على الاحترام الكامل لقرارات الأردن، معربة عن امتنانها للتعاون والتنسيق مع الجانب الأردني ووزارة النقل المصرية للعمل على إيجاد تيسيرات أمام العمالة المصرية في هذا الجانب بما يسمح لهم بالسفر والعبور من وإلى المملكة الأردنية، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع حكومة عمان.

بدوره، أكد وزير النقل كامل الوزير، أن اتفاقية إنشاء شركة الجسر العربي الموقعة بين مصر والأردن، نصت على أن يكون السفر بحرا بين الدولتين سواء من مصر إلى الأردن أو العكس عن طريق شركة الجسر العربي، حيث هناك وسائل أخرى من الممكن أن يقوم العمال بالسفر من خلالها في رحلة العودة من الأردن إلى مصر وهو أمر اختياري يرجع إلى الراكب.

وأضاف أن شركة الجسر العربي للملاحة قد أعلنت بعد تحديد الجهات المختصة في مصر والأردن، لاعتبار ميناء نويبع المصري فقط، نقطه موحدة لنقل العمالة المصرية المتوجهة إلى الأردن اعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر الجاري وأنه قد تم اعتماد عدد كاف من المكاتب السياحة للحجز والمنتشرة في كافة المحافظات المصرية.

وشركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج الاتفاق بين مصر والأردن والعراق، حيث تم تأسيسها في نوفمبر عام 1985، وتقوم بتسيير رحلات بين الدول الثلاث.

المصدر: RT