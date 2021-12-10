الجامعة العربية تطالب بضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

دعت جامعة الدول العربية، الجمعة، إلى الضغط على إسرائيل، من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية منهم.

جاء ذلك في بيان صدر عنها، اليوم، بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي، والذي يصادف هذا العام مرور (73 عاما) على اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية.

وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في الجامعة، هيفاء أبو غزالة، في البيان إن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان عمل على ترسيخ مفهوم المساواة في سبعة مواضع".

وأضافت أن "أول فقرة من الديباجة أكدت حق الإنسان في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة، تحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى".

وأشارت إلى أن "المادة الأولى تناولت من الميثاق، المساواة من بين الغايات المنشودة لإعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع تسوده قيم التسامح والاعتدال".

وأردفت بالتأكيد على أن الجامعة العربية مستمرة في عملها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التربية والتثقيف في هذا المجال، واضعة نصب عينيها الإنسان، كرامته وحقوقه وهويته في إطار من المساواة وعدم التمييز، وبما يكفل عدم تخلف أحد عن الركب.

المصدر: وكالات