توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين السعودية والبحرين

وقعت البحرين والسعودية عددا من مذكرات التفاهم خلال زيارة ولي العهد السعودية محمد بن سلمان إلى المنامة.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه وفي ضوء مباحثات ولي العهد السعودي مع ملك البحرين حمد بن عيسى، وتأسيسا على مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ـ البحريني، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز مسارات التعاون الثنائي وهي:

1. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في ذلك المجال، وتطوير القدرات المؤسسية للطرفين في مواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية.

2. مذكرة تفاهم بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وتهدف إلى تبادل الخبرات والتشاور بين البلدين حول أنظمة الملكية الفكرية وسياساتها.

3. برنامج تنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجالات التقييس والتي تهدف إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التقييس بما ينعكس على التجارة البينية واستيفاء اللوائح الفنية والاشتراطات.

4. برنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وتهدف إلى تعزيز إمكانية تطبيق الموردين والمصنعين في مملكة البحرين إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل المطبقة في السعودية.

كما ذكرت الوكالة أنه تم الإعلان عن:

1. منح المملكة العربية السعودية حق السيادة على بيانات مراكز الحوسبة السحابية الخاصة بمشتركيها في الشركات القائمة في مملكة البحرين.

2. اعتبار السعودية شريكا لمركز خدمات الشحن البحرية - الجوية العالمي في البحرين، وهو ما يسمح للشركات التي تتخذ من السعودية مقرا، التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل مع منحهم عددا من الامتيازات.

المصدر: وكالة أنباء "البحرين"