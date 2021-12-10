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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة أربعة آخرين في بلدة بيتا شرق نابلس

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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة أربعة آخرين في بلدة بيتا شرق نابلس
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة في جبل صبيح ببلدة بيتا شرق نابلس.

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وكان الشاب جميل أبو عياش (31 عاما) أصيب في الرأس خلال المواجهات المندلعة مع القوات الإسرائيلية على أراضي جبل صبيح، ووصفت حالته بالخطرة حيث نقل إلى المستشفى وأعلن لاحقا عن وفاته.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لوكالة "وفا"، إن أربعة شبان آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق الطرق في جبل صبيح، ما أعاق عمل طواقم الإسعاف وتم السير بالإصابات مسافة كيلومتر لأقرب سيارة إسعاف.

المصدر: RT+وكالة "وفا"

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