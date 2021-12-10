سفارتا المغرب وإسرائيل تحتفلان في أمريكا (صور)
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احتفلت سفارتا المغرب وإسرائيل بالولايات المتحدة بالذكرى الأولى لعودة العلاقات بين البلدين خلال لقاء حضره مسؤولون من الخارجية الأمريكية وأعضاء من الكونغرس وممثلون عن منظمات يهودية.
وجرى تنظيم الحفل بفندق "ووترغيت" في العاصمة واشنطن، بحضور السفير الإسرائيلي في أمريكا مايكل هيرزوغ والسفيرة المغربية الأميرة لالة جمالة العلوي.
وكانت عودة العلاقات بين البلدين قد تمت في 10 ديسمبر 2020، عبر اتفاق ثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا، وذلك خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب.
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المصدر: هسبريس
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