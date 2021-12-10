 
مباشر

سفارتا المغرب وإسرائيل تحتفلان في أمريكا (صور)

أخبار العالم العربي

سفارتا المغرب وإسرائيل تحتفلان في أمريكا (صور)
hespress
السفيران الإسرائيلي والمغربية لدى أمريكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxhh

احتفلت سفارتا المغرب وإسرائيل بالولايات المتحدة بالذكرى الأولى لعودة العلاقات بين البلدين خلال لقاء حضره مسؤولون من الخارجية الأمريكية وأعضاء من الكونغرس وممثلون عن منظمات يهودية.

إقرأ المزيد
تعزيزا للتطبيع.. مبادرة إسرائيلية أمريكية مغربية حول
تعزيزا للتطبيع.. مبادرة إسرائيلية أمريكية مغربية حول "القادة الناشئين"

وجرى تنظيم الحفل بفندق "ووترغيت" في العاصمة واشنطن، بحضور السفير الإسرائيلي في أمريكا مايكل هيرزوغ والسفيرة المغربية الأميرة لالة جمالة العلوي.

وكانت عودة العلاقات بين البلدين قد تمت في 10 ديسمبر 2020، عبر اتفاق ثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا، وذلك خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

سفارتا المغرب وإسرائيل تحتفلان في أمريكا (صور)
hespress
سفارتا المغرب وإسرائيل تحتفلان في أمريكا (صور)
hespress

المصدر: هسبريس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا