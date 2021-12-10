خبير يعلق على طريقة دخول متحور "أوميكرون" إلى الأردن

علق خبير الأوبئة الأردني، الدكتور إبراهيم البدور على اعتبار إصابة شخص في المملكة بمتحور "أوميكرون" والذي ليس له تاريخ سفر بأنها محلية.

وقال البدور لوكالة "عمون" إن "الاحتمال الأكثر منطقية هو انتقال الإصابة من حالة دخلت الأردن دون اكتشافها ثم بدأت بالانتشار محليا الأمر الذي يشير إلى احتمالية وجود إصابات أخرى".

وأكد الخبير، ضرورة التقصي الوبائي في هذه المرحلة لمعرفة مصدر الإصابة وحجرها مؤسسيا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالطين.

وأوضح أنه "قد يكون تحور الفيروس داخل الأردن إلا أنه احتمال ضعيف، ولكن الأكثر منطقية هو دخول حالة مصابة ولم يتم كشفها، وهذه الحالة هي من نقلت الإصابة للحالة المحلية".

وكشف البدرو، أن "التقصي ومنع الانتشار يؤخر دخولنا في موجة رابعة برعاية المتحور "أوميكرون" لغاية اكتشاف حقائق أكثر عن المتحور الجديد لكي نتعامل معه خصوصا من الانفتاح في كل القطاعات وعدم التقيد بالكمامات والتباعد".

المصدر: "عمون"