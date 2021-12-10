ليبيا.. تحضيرات لاستئناف عمل الممثليات الدبلوماسية الروسية في طرابلس وبنغازي

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وفدا مشتركا للإدارات ناقش بطرابلس مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، التحضيرات لاستئناف عمل الممثليات الدبلوماسية الروسية في طرابلس وبنغازي.

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وبحث رئيس الوفد المشترك بين الإدارات، السفير الروسي السابق لدى ليبيا إيفان مولوتكوف، مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، التحضيرات العملية لاستئناف أنشطة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في طرابلس وبنغازي.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية: "جرى خلال المحادثة تبادل مهتم لوجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا قبيل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر. كما تم النظر في المجالات الواعدة للتعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه وذي المنفعة المتبادلة، بما في ذلك التحضيرات العملية لمسائل استئناف نشاط البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية على التوالي في طرابلس وبنغازي".

وكان منتدى الحوار السياسي الليبي في سويسرا قد انتخب في فبراير الماضي عبد الحميد دبيبة، رئيسا لحكومة وحدة وطنية، وثلاثة أعضاء من المجلس الرئاسي.

وأدت هاتان السلطتان اليمين الدستورية في 15 مارس، وتولتا مهامهما في طرابلس بهدف توحيد هياكل السلطة المتباينة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن التحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية مقررة في 24 ديسمبر.

المصدر: "تاس"