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دراسة: أكثر من 77 ألف مواطن لبناني غادروا البلاد منذ بداية العام

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دراسة: أكثر من 77 ألف مواطن لبناني غادروا البلاد منذ بداية العام
Reuters
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كشفت دراسة أجرتها المؤسسة "الدولية للمعلومات" أن عدد اللبنانيين الذين غادروا البلاد منذ بداية العام وحتى منتصف نوفمبر2021، تجاوز 77 ألف فرد مقارنة بنحو 18 ألف فرد للعام الماضي.

وقالت المؤسسة في تقرير إن "الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يشهدها لبنان، أدت إلى ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين والمسافرين بحثا عن فرصة عمل يفتقدونها في وطنهم، أو عن خدمات حياتية أساسية أصبحت شبه معدومة من الكهرباء والمياه والصحة والنظافة".

وبحسب الأرقام فإن "عدد اللبنانيين المهاجرين والمسافرين منذ بداية العام وحتى منتصف شهر نوفمبر 2021 قد وصل إلى 77,777 فردا مقارنة بـ 17,721 فردا في العام 2020. واستنادا إلى الجدول التالي نتبين أن عدد اللبنانيين الذين هاجروا وسافروا من لبنان خلال الأعوام 2018- 2021 قد وصل إلى 195,433 لبنانيا".

دراسة: أكثر من 77 ألف مواطن لبناني غادروا البلاد منذ بداية العام
الصورة من الدولية للمعلومات

يذكر أن الليرة اللبنانية خسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية منذ العام 2019، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

وتدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية في ظل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والغذاء، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولارا.

المصدر: الدولية للمعلومات + RT

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