السعودية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة (فيديو)

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة السعودي، إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 888 ألف حبة، عثر عليها مخبأة داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

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وتمكنت الهيئة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 888,000 حبة، عثِر عليها مخبأة في إرسالية عبارة عن معاجين تستخدم في البناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية إلى السعودية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن معاجين في إحدى الحاويات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجاويف براميل المعاجين.

🎥#فيديو | رقابة صارمة.. بالمرصاد لكل متربص بأمن وسلامة شباب الوطن..

إحباط تهريب 888 ألف حبة كبتاغون في ميناء جدة الإسلامي#عكاظ#عاجلhttps://t.co/FdebucoNEbpic.twitter.com/xrutM1CNfI — عكاظ (@OKAZ_online) December 10, 2021

وأكدت الهيئة أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لإحدى أبرز مهماتها الممثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات"، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني".

المصدر: عكاظ