تونس.. عبير موسي تطالب بتصنيف اتحاد العلماء المسلمين "تنظيما إرهابيا"
Reuters
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أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن استئناف الاعتصام المفتوح بداية من يوم 14 ديسمبر الجاري أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين في تونس.
وأكدت موسي اليوم الجمعة على أنه لن يتم فك الاعتصام إلا باستجابة السلطة القائمة على طلب إغلاق المقر وحظر نشاطه وتصنيفه تنظيما إرهابيا، بما ينعكس على تصنيف حركة النهضة مثله تنظيما إرهابيا باعتبارها من مؤسسيه، وفق تعبيرها.
المصدر: "موزاييك أف أم"
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