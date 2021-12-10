دي مايو يجدد دعم إيطاليا لعملية انتخابية شاملة وشرعية في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الجمعة، إن سلطات بلاده تدعم "عملية انتخابية شاملة وشرعية" في ليبيا.

وجدد الوزير الإيطالي التأكيد على أن ليبيا على "رأس أولويات إيطاليا، مشددا على ضرورة الالتزام بالاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

وكان دي مايو، قد أشار مخاطبا مؤتمر (حوارات المتوسط) الذي انعقد بداية هذا الشهر بالعاصمة روما، إلى أن ​​"التحدي الأكثر إلحاحا بالنسبة لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو تحقيق الاستقرار في ليبيا".

كما ذكر بمخرجات مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي انعقد في 12 نوفمبر الماضي، والتي "دعت الفاعلين الليبيين إلى الالتزام البناء بعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية". ونوه بأن المؤتمر، أكد أيضا "أولوية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وعلى ملكية الليبيين لمبادراتهم الوطنية، والدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في إطار عملية برلين وبرعاية الأمم المتحدة".

المصدر: وكالة "آكي"