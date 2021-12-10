مركز الأوبئة في الأردن: "أوميكرون" قد يكون تحور في المملكة

قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في الأردن، رائدة القطب، إن الشخص المصاب بمتحور "أوميكرون" ولا يوجد له تاريخ سفر، قد يكون أصيب بالفيروس "بعد تحوره في المملكة".

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وأوضحت رائدة القطب لقناة "المملكة" اليوم الجمعة، أن انتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحوره.

وأشارت إلى أن "الحالة المكتشفة للشخص الذي لم يسافر، جرت عبر إجراء فحص روتيني لـ5-10% من العينات لمعرفة المتحورات، حيث ثبتت إصابته بـ"أوميكرون".

وأردفت القطب، أن الشخص المصاب محليا قد يكون خالط أشخاصا آخرين قبل اكتشاف إصابته، مشيرة إلى سرعة انتشار النسخة المتحورة.

ولفتت النظر إلى أن النظام الصحي في الأردن ما زال قادرا على تحمل الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية مساء الخميس عن تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الأردن.

وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا، وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.

وأضافت أن الإصابة الثانية تعود لأردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج المملكة مؤخرا، وهو الآن محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضا، ويجري حاليا إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.

المصدر: المملكة