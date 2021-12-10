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تقرير يكشف عدد المدانين بعقوبة الإعدام في سجون المغرب

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تقرير يكشف عدد المدانين بعقوبة الإعدام في سجون المغرب
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كشف تقرير رئاسة النيابة العامة في المغرب برسم سنة 2020 معطيات جديدة بخصوص الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، الموزعين على مختلف سجون المملكة.

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وبحسب التقرير، فإن عدد المحكوم عليهم بالإعدام سنة 2020 بلغ 76 شخصا، أي بزيادة 4 أشخاص عن سنة 2019، حيث لم يتجاوز عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام 72 شخصا.

وأشار تقرير النيابة إلى أن الجرائم التي اقترفها المحكوم عليهم بالإعدام تتسم بالخطورة ونتج عنها إزهاق أرواح الضحايا، وذلك سواء بالنسبة للمحكوم عليهم من أجل جرائم الحق العام البالغ عددهم 57 شخصا، أو المحكوم عليهم من أجل الجرائم الإرهابية البالغ عددهم 19 شخصا.

وشددت الوثيقة على أن القضاء لا يلجأ إلى الحكم بهذه العقوبة إلا في حالات الضرورة القصوى، حينما يكون للجريمة وقع كبير على أمن الأفراد وسلامتهم، كالقتل العمد المقترن بجرائم أخرى كالسرقة أو الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف.

المصدر: هسبريس

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