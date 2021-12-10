مصر.. قارئ قرآن يثير جدلا كبيرا بسبب تعليق و"النقابة" تتخذ إجراء بحقه

أثارت قضية إيقاف قارئ القرآن المصري، صديق إبراهيم الحشاش، جدلا كبيرا في البلاد، بسبب نشره فيديو أرفقه بتعليق استنكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر القارئ المصري فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء تلاوته القرآن الكريم.

وأرفق الفيديو بتعليق: "الحشاش لما بيكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق.. تتذكر الآخرة وتخشى هولها.. رب هب لي من لدنك رحمة"، مما آثار الكثير من الجدل والانتقادات.

من جانبه، أعلن رئيس نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، محمد حشاد، أن النقابة وصلتها شكاوي عديدة بسبب التعليق المرفق للفيديو. مؤكدا على أنه تم إيقاف عضوية صديق الحشاش، لحين حضوره أمام لجنة القيم والمتابعة بالنقابة يوم 18 ديسمبر الجاري، للتحقيق معه.

وأشار إلى أن العقوبات ستتحدد بعد انتهاء التحقيق، والتي قد تصل للشطب أو إيقاف العضوية لفترة، لكن اللجنة المعنية بالتحقيق هي التي ستحدد القرار.

المصدر: الوطن