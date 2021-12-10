 
مباشر

مصر تسجل 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة
Reuters GHA/JOF
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxcr

سجلت وزارة الصحة المصرية 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة يوم الخميس.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 909 إصابات و56 وفاة.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 366634، من ضمنهم 304747 حالة تم شفاؤها، و20919 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا