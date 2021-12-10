مصر تسجل 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة يوم الخميس.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 909 إصابات و56 وفاة.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 366634، من ضمنهم 304747 حالة تم شفاؤها، و20919 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"