سلطات واشنطن تنوي إطلاق اسم خاشقجي على شارع أمام سفارة السعودية

تعتزم السلطات المحلية في العاصمة الأمريكية واشنطن إطلاق اسم الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في أكتوبر 2018 بقنصلية بلاده في اسطنبول، على شارع واقع أمام سفارة السعودية.

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وصوت مجلس بلدية واشنطن، الثلاثاء الماضي، بالإجماع على تسمية جزء من جادة نيوهامشر بطول 213 مترا يقع بين مقر سفارة المملكة ومجمع ووترغيت، تيمنا بالصحفي السعودي المعارض.

وقال المجلس في تقرير، إن "جمال خاشقجي كان من خلال عمله الصحفي مدافعا عن الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وتابع التقرير: "بإطلاق اسم جمال خاشقجي على الشارع الأمامي لسفارة المملكة العربية السعودية، تنشئ المقاطعة نصبا تذكاريا له لا يمكن التستر عليه أو قمعه".

ومن المقرر أن توقع رئيسة البلدية، ميوريال باوزرـ على النص الذي لن يلقى على الأرجح أي اعتراض في الكونغرس الأمريكي المشرف على تشريعات سلطات واشنطن.

ولم تشأ السفارة السعودية الإدلاء بتعليق على خطوة المجلس البلدي للعاصمة الأميركية.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" وكان يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته التي تم تقطيعها.

واتهم تقرير للاستخبارات الأمريكية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "بإصدار أمر بتصفيته".

المصدر: "فرانس برس" + وكالات