مقتل عسكري سوري بقصف مدفعي من "النصرة" في محافظة حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عسكري سوري بقصف مدفعي من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في محافظة حلب شمال سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان: "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 5 عمليات استهداف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وتم رصد 4 منها في محافظة حلب، و1 في محافظة إدلب".

وأضاف كوليت أن عسكريا سوريا قتل بقصف مدفعي من "جبهة النصرة" استهدف مواقع للقوات الحكومية في بلدة كفر حلب.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: RT