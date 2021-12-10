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البحرين تفتتح أكبر كاتدرائية في الخليج العربي (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

البحرين تفتتح أكبر كاتدرائية في الخليج العربي (صور + فيديو)
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كاتدرائية سيدة العرب
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أعلنت البحرين يوم الخميس تدشين "أكبر كنيسة كاثوليكية" في شبه الجزيرة العربية بمنطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة.

ويُفترض أن تستقبل كاتدرائية "سيدة العرب"، التي تبلغ سعتها 2300 شخص، الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح الكنيسة "الأكبر في منطقة الخليج العربي".

وقال الأب شربل فياض المقيم في البحرين: "نحن مسرورون (...) سيكون ذلك من أجل الحاجات الروحية والصحة الروحية لجميع الناس".

وأكد الأب فياض أن "مسيحيين وغير مسيحيين، الجميع هم أبناء الله والجميع مرحّب بهم هنا في هذه الكنيسة الجميلة".

وتقع الكنيسة التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضم مستويين من المقاعد، على بعد نحو 1.6 كيلومتر من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط، في جنوب البلاد.

ويقدّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي عمال آسيويون من الهند والفيليبين.

المصدر: "أ ف ب"

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