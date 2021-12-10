البحرين تفتتح أكبر كاتدرائية في الخليج العربي (صور + فيديو)

أعلنت البحرين يوم الخميس تدشين "أكبر كنيسة كاثوليكية" في شبه الجزيرة العربية بمنطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة.

ويُفترض أن تستقبل كاتدرائية "سيدة العرب"، التي تبلغ سعتها 2300 شخص، الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح الكنيسة "الأكبر في منطقة الخليج العربي".

Our Lady of Arabia Cathedral in Bahrain inaugurated by His Majesty's Representative HH Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa in the presence of Cardinal Tagle, Archbishop Eugene Nugent, Bishop Paul Hinder and other dignitaries and guests. Glory be to God! pic.twitter.com/lWlETGBAN5 — AVOSA (@avosarabia) December 9, 2021

وقال الأب شربل فياض المقيم في البحرين: "نحن مسرورون (...) سيكون ذلك من أجل الحاجات الروحية والصحة الروحية لجميع الناس".

وأكد الأب فياض أن "مسيحيين وغير مسيحيين، الجميع هم أبناء الله والجميع مرحّب بهم هنا في هذه الكنيسة الجميلة".

A choir in full voice at Our Lady of Arabia in Bahrain. The cathedral is to be consecrated on Friday. pic.twitter.com/XA2ygeBSYr — John Dennehy (@john_denn) December 9, 2021

وتقع الكنيسة التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضم مستويين من المقاعد، على بعد نحو 1.6 كيلومتر من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط، في جنوب البلاد.

ويقدّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي عمال آسيويون من الهند والفيليبين.

المصدر: "أ ف ب"