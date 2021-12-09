 
مباشر

غانتس يلتقي محمود عباس في رام الله الأسبوع القادم

أخبار العالم العربي

غانتس يلتقي محمود عباس في رام الله الأسبوع القادم
Reuters KEN CEDENO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxc0

أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج أنه ووزير الدفاع بيني غانتس سيلتقيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الأسبوع المقبل.

وقال فريج في حديث للقناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، إن الزيارة ستهدف إلى "تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية" و"التهدئة على خلفية موجة من الهجمات الإرهابية".

إقرأ المزيد
إسرائيل.. رئيس بلدية اللد يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ في المدينة
إسرائيل.. رئيس بلدية اللد يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ في المدينة

ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء بحث المقترحات بشأن الأمن والتعاون الاقتصادي بهدف "مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة الضفة الغربية وإضعاف حركة "حماس".

وسيكون هذا ثاني لقاء لبيني غانتس مع عباس منذ أداء الحكومة الإسرائيلية الحالية القسم في يونيو الماضي.

وكان اللقاء السابق أول لقاء من نوعه منذ عام 2010.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا