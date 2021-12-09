غانتس يلتقي محمود عباس في رام الله الأسبوع القادم

أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج أنه ووزير الدفاع بيني غانتس سيلتقيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الأسبوع المقبل.

وقال فريج في حديث للقناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، إن الزيارة ستهدف إلى "تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية" و"التهدئة على خلفية موجة من الهجمات الإرهابية".

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ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء بحث المقترحات بشأن الأمن والتعاون الاقتصادي بهدف "مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة الضفة الغربية وإضعاف حركة "حماس".

وسيكون هذا ثاني لقاء لبيني غانتس مع عباس منذ أداء الحكومة الإسرائيلية الحالية القسم في يونيو الماضي.

وكان اللقاء السابق أول لقاء من نوعه منذ عام 2010.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية