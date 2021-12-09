بعد 7 سنوات.. رفع اسم الناشطة والصحفية المصرية إسراء عبد الفتاح من "منع السفر"

أمر القضاء المصري برفع اسم الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد 7 سنوات من منعها.

ونشرت إسراء عبر صفحتها في "فيسبوك" صورة لها في المطار، وقالت إنها ستستقل الطائرة متوجهة إلى باريس "لاستلام المواطنة الشرفية الفرنسية" وهي التي كانت حصلت عليها من فرنسا مؤخرا.

وكان المحامي أحمد راغب كتب عبر "فيسبوك" أن قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية، استجاب للطلب المقدم منه نيابة عن موكلته إسراء برفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.

وأوضح أنه قدم الطلب في 28 نوفمبر الماضي، قائلا: "نتيجة لذلك فقد أصدر خطابا لمصلحة الجوازات والهجرة بتاريخ 5 ديسمبر الجاري".

وأشار راغب إلى أنه تم إدراج اسم إسراء على قوائم الممنوعين من السفر بتاريخ 24/12/2014 كأجراء احترازي بطلب من قضاه التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية قرارات بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين ومنهم إسراء عبد الفتاح وذلك لعدم ثبوت الاتهامات ضدها.

المصدر: RT