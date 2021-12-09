قائد عسكري عراقي لـRT: التحالف الدولي أعاد انتشار قواته القتالية خارج العراق

أكد الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن التحالف الدولي أعاد انتشار قواته القتالية خارج البلاد.

وقال لـRT، إن "القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي انسحبت من العراق بعد أشهر من المباحثات والمفاوضات مع القوات العراقية".

وأضاف، أن "قواتنا تسيطر على الأراضي العراقية بشكل كامل، كما أن التحالف أعاد انتشار قواته القتالية خارج العراق".

وأشار الشمري إلى أن "القوات العراقية استلمت مجموعة معدات عسكرية من التحالف الدولي خلال الأشهر الماضية".

المصدر: RT