العراق.. "النجباء" تؤكد تمسكها بالسلاح ومواصلة "المقاومة" ضد الولايات المتحدة

جددت حركة "النجباء" في العراق، اليوم الخميس، تمسكها بالسلاح، مؤكدة أن التخلي عن "المقاومة" سيمهد طريق الولايات المتحدة للسيطرة على ثروات البلاد.

وقال الأمين العام للحركة، أكرم الكعبي، في كلمة اليوم الخميس إن "سلاح المقاومة كابوس لأميركا وإسرائيل"، مضيفا أن"التخلي عن السلاح هدفه رمي العراق في حضن التطبيع وهذا لن يكون".

وأشار إلى أن "حل الحشد الشعبي رغبة أميركية إسرائيلية سعودية إماراتية... ولولا المقاومة والحشد اللذان أسقطا داعش لكان الوضع في العراق والمنطقة مختلفا كليا".

وشدد الكعبي على أن "العراق يجب أن يفرض سيادته ووجوده وأن يستفيد من نقاط قوته وأهمها فصائل المقاومة".

كما تعهد بالثأر "لدماء الشهيدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ولبقية الشهداء"، مضيفا "نحن جاهزون كما كنا بعد عام 2003 لنقاوم الاحتلال الأميركي من تحت الأرض".

المصدر: RT