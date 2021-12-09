خبراء عسكريون روس يدربون الجيش السوري على استخدام أسلحة مختلفة في حلب (فيديو)
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أشرف خبراء عسكريون روس على تدريب وحدات من الجيش السوري في محافظة حلب على الاستخدام القتالي وإطلاق النار من أسلحة مختلفة.
وخلال التدريبات تم استخدام الرشاشات والمدافع الرشاشة وقاذفات القنابل، حيث كان الغرض من التمرين التحقق من تماسك الكتيبة وسيطرة قادتها على معركة هجومية محتملة.
ويعمل الجيش السوري على اكتساب مهارات عملية في خط المواجهة، حيث لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين الجماعات المسلحة وساحات التدريب كيلومترات قليلة.
المصدر: RT
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