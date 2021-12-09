مصر.. القبض على شابين وضعا سريرا وسط الشارع والأمن يكشف التفاصيل

قرر رئيس نيابة السنبلاوين في مصر حبس شابين وذلك بعد تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا، تظهر الشخصين وهما يضعان سريرا بمنتصف الشارع.

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وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، وتبين أن وراءها شخصين، أرادا تصوير مقطع فيديو على طريقة كليب "شيماء"، وأمرت النيابة بتحريز الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، والعرض بعد ورود التحريات، وفحص الهاتف المحمول.

وتبين وجود فيديو جرى تصويره من خلال وضع هاتف محمول مثبت أعلى استاند، وسرير خشبي يعتليه مرتبة وبطانية وموضوع بمنتصف الشارع أمام إحدى المدارس الحكومية، وعلى مقربة من إدارة السنبلاوين التعليمية، بدأ أحد المتهمين في اصطناع مشاهد من السرير، والآخر يبدأ في فتح كاميرا الهاتف، ليتجمع العشرات من الأهالي، فى محاولة منهم لفهم الأمر، ليتبين أن الشابين راودتهما فكرة عمل فيديو كليب، على طريقة الفيديو المنتشر لأحد الأشخاص، ويردد "شيماء".

وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، من ضبطهما في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقيام قسم المساعدات الفنية بالمديرية بفحص محتوي الصور المتداولة لشخصين أحدهما جالس، والآخر واقف على سرير بأحد الشوارع أمام احدى المدارس بالسنبلاوين بالدقهلية، وتجمع بعض الأشخاص حولهما ليتبين أن الشخصين، أحدهما حاصل على دبلوم، والثاني طالب– مقيمان بمركز شرطة السنبلاوين.

واعترف المتهم الأول في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بأن فكرة عمل فيديو كليب راودته في ظل انتشار مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاهدات التي حققها صاحب كليب شيماء، ويدعي يوسف سوستا، فقرر أن يشرح لصديقه المتهم الثاني الفكرة، و"استعنا بسرير خشبي من منزل الأول، وقمنا بحمله ووضعه بمنتصف الشارع لتصوير الكليب، بواسطة الهاتف المحمول تمهيدا لنشره، إلا أنه ألقي القبض علينا قبل انتهاء تحقيق فكرتنا".

المصدر: الوطن