إسرائيل تعلن مناقشة قوة إيران النووية مع مصر

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، حيث ناقش الطرفان عددا من القضايا الرئيسية، ومنها قوة إيران النووية.

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وأوضحت أن الطرفين ناقشا محاولات إيران أن تصبح دولة ذات قدرة نووية عسكرية ومواصلة استخدامها الإرهاب والتهديد الذي يشكله على الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الوضع في قطاع غزة.

وعرض الوزير لبيد على الرئيس المصري خطته "الاقتصاد من أجل الأمن" والخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتقوية السلطة الفلسطينية والمساعدة في حل التحديات الاقتصادية.

كما ناقشا الرغبة في تعميق السلام بين الدول في المجالات المدنية للاقتصاد والطاقة والزراعة والتجارة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في نهاية الاجتماع: "مصر شريك استراتيجي مهم بشكل خاص لإسرائيل. هدفي هو تعزيز علاقاتنا مع مصر في القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، ومن المهم مواصلة السعي من أجل السلام بين الشعبين. أشكر الرئيس السيسي على مساهمته في المنطقة والعلاقة بيننا في أبعاد تاريخية، وعلى كرم الضيافة واللقاء الدافئ والمفتوح، وأتطلع إلى استمرار الحوار بيننا".

المصدر: RT