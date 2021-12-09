عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية يطالب بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، توفيق الطيراوي، بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم وبعض المتنفذين معه في الوزارة، الذين "يمارسون فسادا إداريا منظما"، حسب قوله.

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وقال البيان الصادر عن مكتب اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حول مخرجات اجتماعه مع المكتب الحركي للمعلمين وكتلة فتح في النقابة: "نطالب الحكومة بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم وبعض المتنفذين معه في الوزارة، الذين يمارسون فسادا إداريا منظما، علنيا وغير علني، فيما يخص التعيينات الجديدة والمحسوبية واستغلال المنصب في حق الموظفين والعاملين القدامى والجدد بما يلبي مصلحة هؤلاء المتنفذين".

وتابع البيان "ندين ممارسات بعض القضاة في المحاكم الفلسطينية ونحمل رئيس مجلس القضاء المسؤولية عن ممارسات بعض القضاة الذين يقضون ببراءة بعض المعلمين المتهمين بالإساءة لرموز اعتبارية وطنية مثل العلم والنشيد الوطني، ويمارسون سلوكا عدوانيا ومرتهنا لخلفيات حزبية، يقوم القضاء بتبرأتهم تحت حجة عدم وجود مسوغات في القانون تحاسب على ذلك، الأمر الذي يزيد من استغوالهم في الأمر وتحديهم للسلطة الوطنية والثوابت الوطنية، وهو ما يخدم مصلحة الاحتلال، وعليه فمن الواضح أن رئيس مجلس القضاء الذي أتى ليصلح جهاز القضاء بحاجة نفسه لإصلاح ذاته، ولا يصلح لإصلاح شيء آخر".

وأكد الطيراوي في ختام بيانه على "ضرورة الالتفاف الشعبي الوطني على الثوابت وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي من جهة وعلى أعوانه والفاسدين الذين يخدمون أجندته من جهة أخرى، فيما يخص إذكاء الفتنة وتعميق الشرخ والانقسام".

المصدر: RT