لابيد بعد مباحثات مع السيسي حول إيران وغزة: مصر شريك استراتيجي هام بالنسبة لإسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن مصر هي شريك استراتيجي هام بالنسبة لإسرائيل.

وفي تصريح بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال لابيد: "أشكر السيسي لحسن الضيافة والاجتماع الدافئ والمفتوح، كانت مساهمة السيسي في المنطقة ذات أبعاد تاريخية"، مشيرا إلى "أننا ناقشنا في اجتماعنا عددا من القضايا الأمنية، من بينها محاولات إيران أن تصبح دولة ذات قدرة نووية عسكرية، والتعامل مع العوامل الإرهابية وعدم الاستقرار في المنطقة".

אני מודה לנשיא @AlsisiOfficial על האירוח ועל פגישה חמה ופתוחה, תרומתו של א-סיסי לאזור היא בממדים היסטוריים. בפגישתנו דנו במספר סוגיות בטחוניות, ביניהן הנסיונות של איראן להפוך למדינה עם יכולת גרעינית צבאית וההתמודדות עם גורמי טרור וחוסר יציבות באזור. pic.twitter.com/fEMFX5hVbU — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) December 9, 2021

وأضاف: "عرضت على الرئيس (السيسي) خطتي لاقتصاد من أجل الأمن في غزة والخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

المصدر: RT