نادي الأسير يعلق على قرار وقف عرض فيلم "أميرة"

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن وقف عرض فيلم "أميرة" هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح "حتى يتم طي صفحة هذا الفيلم الذي يشكل طعنة لنضال أسرانا وعائلاتهم".

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وأضاف فارس في بيان له اليوم الخميس "بشأن دعوة طاقم الفيلم لتشكيل لجنة لمشاهدته، فإننا نؤكد أننا حرصنا على مشاهدة الفيلم من ألفه إلى يائه وعقدنا أكثر من جلسة وتوقفنا مطولا عند التفاصيل التي يتناولها، قبل الإعلان عن موقفنا الرافض له".

وتابع: "الأجدر بدلا من دعوتهم لتشكيل لجنة أن يتم طي صفحة الفيلم مرة واحدة وللأبد، وإذا أرادوا معرفة ما المطلوب عليهم أن يقرؤوا البيان الصادر عن أسرانا الأبطال".

وعبر فارس عن تقديره العالي لموقف الشعبين الفلسطيني والأردني الرافض للفيلم، والذي "شكل الحلقة الأساس في مسار خطوة وقف عرضه، وهذه خطوة أولى ويجب البناء عليها، بالشراكة مع كافة الأطراف".

وفي وقت سابق، قالت أسرة فيلم "أميرة" المثير للجدل والذي يتناول قضية "نطف" يجري تهريبها من أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إنه سيتم وقف عرض الفيلم.

ووجهت للفيلم، الذي يتناول موضوع تهريب نطف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، عدة تهم من بينها "الإساءة للأسرى وللأبناء المولودين من تلك النطف" والذين يطلق عليهم لقب "سفراء الحرية" وأنه يدعم "الرواية الإسرائيلية" بشأن تهريب النطف، الذي يعتبره الفلسطينيون شكلا من أشكال النضال.

المصدر: RT