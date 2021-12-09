جبران باسيل عن قرار وزارة العمل: توطين مقنع

علق رئيس "التيارالوطني الحر" بلبنان، جبران باسيل، على قرار وزارة العمل القاضي بالسماج للاجئين الفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة مهن كانت محصورة باللبنانيين، قائلا إنه "توطين مقنع".

ونشر مكتب باسيل في تغريدة عبر "تويتر": "قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور، وهو توطين مقنع ومرفوض"، داعيا النقابات إلى "كسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين إلى عدم الالتزام به".

وأضاف: "ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف!".

قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض.ندعو النقابات لكسره امام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به.ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف!GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 9, 2021

يذكر أن وزارة العمل اللبنانية أصدرت يوم أمس الأربعاء، قرارا سمحت فيه للاجئين الفلسطينيين والأجنبي المولود لأم لبنانية أو المتزوج من لبنانية، وللمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، بممارسة المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسبين لنقابة المهنة، بعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، التمريض، الطوبوغراف.

المصدر: RT