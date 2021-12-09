 
مباشر

ولي العهد الكويتي يستقبل محمد بن سلمان غدا

أخبار العالم العربي

ولي العهد الكويتي يستقبل محمد بن سلمان غدا
تويتر
ولي العهد الكويتي ونظيره السعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx7r

أعلن رئيس ديوان ولي العهد الكويتي، أن ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيستقبل غدا الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي بمناسبة زيارته والوفد المرافق له إلى الكويت.

إقرأ المزيد
أمير قطر: أكدنا وبن سلمان حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم
أمير قطر: أكدنا وبن سلمان حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم

وقال رئيس ديوان ولي العهد الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، إن "الزيارة المقررة غدا الجمعة ستشهد بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما المشتركة لمستقبل أكثر رخاء وازدهارا".

وأضاف أن الزيارة ستتضمن استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: كونا+القبس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا