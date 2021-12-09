مطلوب في الإمارات.. القضاء الأردني يبرئ رجل أعمال وابنته

برأ القضاء الأردني رجل الأعمال خلدون الطبري وابنته زينة، من جميع التهم التي وجهت إليهما عن طريق المدعي العام بطلب من الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب أحكام البراءة التي حصل عليها الطبري وابنته من محاكم عمان الجزائية، باشر رجل الأعمال استثمارته في الأردن بعد إزالة كافة القرارات الاحترازية التي كانت قد فرضت عليه من الجهات القضائية في عام 2019.

يشار إلى أن الطبري رجل أعمال أردني، شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، والمدير التنفيذي لشركة "EHC Cooperation".

كما شغل رئيس مجلس إدارة كل من "شركة فيجن للاستثمار والحيازات"، و"إمكور لخدمات المرافق"، و"شركة ثيرفتي لتأجير السيارات"، و"شركة أي أف أس لخدمات المرافق".

وشغل الطبري، عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات، منها "مجموعة ديبا"، و"شركة واليتك"، و"انيرجي سنترال"، كما عمل شريكا إداريا في شركة "Multi-World inernational" في المملكة المتحدة.

المصدر: الغد