هيئة النزاهة الأردنية: هناك حجر عثرة أمام طريقنا في محاربة الفساد

قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، مهند حجازي، إن جائحة كورونا أسهمت بشكل كبير بإعاقة الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الفساد ومحاصرته أو الحد من آثاره.

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وأضاف حجازي، خلال الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، أن الجائحة ما زالت ترتدي العديد من الأثواب الجديدة في تكبيل جهود مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والحد من شرورهم محليا وإقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال 20 شهرا، ليست سهلة على الهيئة، وذلك لكونها شكلت إلى حد ما "حجر عثرة أمام طريقنا"، لكن الهيئة استطاعت بذهنية متفتحة وإرادة صلبة القفز عنها وتجاوز عراقيلها والصمود أمام تلك الظروف، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ولفت إلى أن الاحتفال يرسخ ظاهرة عالمية تعبيرا لتضامن دول العالم في مواجهة آفة من آفات العصر، التي تعصف بالمجتمعات كافة دون استثناء، كما الأوبئة تماما، مشيرا إلى أنها ظاهرة متعددة الأشكال ولكن من الواجب العمل على مكافحتها.

وأوضح، أن المملكة قفزت إلى المرتبة الأولى عربيا في جهود مكافحة الفساد و57 عالميا، وبذلك تتقدم 7 نقاط على تصنيف العام الماضي، مؤكدا أن المرتبة التي حققها الأردن لم تأتِ من فراغ وانما استندت إلى جهود كبيرة وعوامل تأخذ بعين الاعتبار حالات الفساد الحقيقية.

المصدر: الغد