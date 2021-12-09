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السيسي عن ميركل: شخصية عظيمة ذات نمط قيادي فريد

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السيسي عن ميركل: شخصية عظيمة ذات نمط قيادي فريد
Reuters
السيسي وميركل
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل شخصية عظيمة ذات نمط قيادي فريد.

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وفي تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الخميس، أوضح السيسي: "تشرفت بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال سبع سنوات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل".

وأضاف: "تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة، أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجـاه وطنهـا وشعبها، وأوروبا والعالم".

وتابع: "لن تنسى مصر حكومة وشعبا ما قامت به المستشارة أنغيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية، ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين".

وختم السيسي بالقول: "إنني إذ اعبر عن خالص التقدير لشخصها، أتمنى لها موفور الصحة والسعادة في حياتها الجديدة". 

المصدر: RT

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