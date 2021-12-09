حديث ودي بين ولي عهد أبو ظبي وولي عهد السعودية : "الله لا يفرقنا يا أبو سلمان"

أظهر مقطع فيديو متداوَل عبر التواصل الاجتماعي مقتطفات من الحوار الودي الذي دار بين ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارة الأخير للإمارات.

وفي المقطع الذي تداوله المغردون، قال الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال ولي العهد السعودي في الفيديو المتداول: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان، والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه الأمير محمد بن سلمان قائلا: " وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد".

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الشيخ #محمد_بن_زايد : الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد. * الأمير #محمد_بن_سلمان : وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد. * بعد هذا الحوار الأخوي ينتهي الكلام 🇦🇪🇸🇦 pic.twitter.com/EstFs5KWyy — سالــم بن صبـرانMBZ 🇦🇪 (@SHGRDYAD) December 9, 2021

🛑الشيخ محمد بن زايد :

الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد .



🛑الأمير محمد بن سلمان :

وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد. pic.twitter.com/2rLQA2AvJC — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) December 8, 2021

محمد بن زايد



الله لا يفرقنا يا بو سلمان وانتوا اهل واخوان



محمد بن سلمان



وقت الشدة شفنا رجال وناس قول وفعل



ما أعظم حديث الكبار..وحين يتحدث الكبار يختفي جميع المتسلقين والمنتفعين🇸🇦❤️🇦🇪 pic.twitter.com/eEj834JtY1 — جمال الحربي (@JALHARBISKY) December 8, 2021

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان…يقول

"وقت الشدة شفنا الإمارات قول وفعل…"

الشيخ محمد بن زايد…يقول "الله لا يفرقنا يا بو سلمان وانتوا أهل وأخوان…"

🇦🇪🇸🇦

pic.twitter.com/oBbA2wcKUt — Eng-mohammed Alotibi (@DmfMohe) December 8, 2021

وزار ولي العهد السعودي، العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، بعد زيارته سلطنة عمان وقبل أن يتوجه إلى قطر ضمن جولته إلى دول الخليج العربية.

المصدر: RT