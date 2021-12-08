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ياسمين عبد العزيز عن أزمتها الصحية: "التربي جهّزلي القبر" (فيديو)

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ياسمين عبد العزيز عن أزمتها الصحية:
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الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز
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تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز اليوم الأربعاء لأول مرة عن محنتها بين الحياة والموت.

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وقالت: "قولت لأخويا الكبير خلي بالك من أولادي لأنهم أول الأشخاص اللي فكرت فيهم، وتفاجأت أن معدتي برا. أنا كنت بموت، جاءت لي رسالة من التربي، ووأرسل لي فيديو كانوا بيجهزوا لي التربة وعندي صدمة".

وتابعت: "بتعامل مع المقابر إنه بيتي الثاني، خاصة أني كثيرة الذهاب هناك، وبحب أقعد في الترب".

وقالت: "التربي قال لي ركبنا ليكي كشاف، ومستنيكي يا أستاذة علشان كلنا بنحبك، وقالت مازحة على أساس أني لما أموت أقوم بليل أشرب شاي على الكشاف اللي هو ركبه، وبعد كده قولتله بلاش تبعت لي رسائل تاني".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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