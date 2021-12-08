السعودية.. إحالة شخص للنيابة لاتجاره بأسد وضبع وذئبين

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي السعودية ضبط شخص ظهر برفقة أسد في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي قوله إن "تم ضبط المواطن المخالف لنظام البيئة، لاتجاره بكائنات فطرية مهددة بالانقراض، أسد وضبع وذئبان، من خلال موقع أعد لذلك".

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة، لاتجاره بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في مدينة الرياض.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطنناpic.twitter.com/6SKFfVx09W — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) December 8, 2021

وأضاف أنه "تم تطبيق الإجراءات بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص".

وأوضح أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.

المصدر: "واس"