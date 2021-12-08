بالفيديو.. إزالة خيمة الاعتصام من أمام منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح

أزال الجيش الإسرائيلي خيمة الاعتصام من أمام منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وتأتي إزالة الخيمة بعد أن اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين حي الشيخ جراح، هاتفين "الموت للعرب"، في مسيرة تحريضية دعت إليها جمعيات يمينية متطرفة.

واعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على المواطنين في الحي خلال تصديهم للمستوطنين.

وكانت جمعيات استيطانية ومعادية للعرب قد أطلقت دعوات للوصول في مسيرة إلى البؤرة الاستيطانية "شمعوت هتصديق" بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة "لدعم" المستوطنين في الحي المقدسي.

هذا اقتحمت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، مدرسة للفتيات في حي الشيخ جراح، بحثا عن فتاة فلسطينية يشتبه بتنفيذها عملية طعن، عقب الإعلان عن إصابة مستوطنة بجروح وصفت بأنها طفيفة.

المصدر: RT