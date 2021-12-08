المغرب.. نائب عمدة مراكش السابق يدخل في نوبة بكاء هستيري أثناء جلسة محاكمته

أفاد موقع "زنقة 20" المغربي بأن نائب عمدة مراكش السابق يونس بنسليمان دخل في نوبة بكاء هستيرية في جلسة محاكمته، جراء توجيه القاضي أسئلة محرجة له حول صفقات التفاوضية لكوب 22.

وأشار الموقع إلى أن "هيئة الحكم بالغرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت ملف قضية الكوب 22 المتابع فيها كل من العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه يونس بنيسليمان إلى 22 ديسمبر الجاري".

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وأضاف أن "أن سبب التأجيل جاء بعد أن تم رفض ملتمس الدفاع لبنسليمان بتغيير مواعيد الجلسات من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة بداعي تزامن المحاكمة مع جلسات مجلس النواب".

وقال مصدر للموقع إن الجلسة تخللت دخول بنسليمان في نوبة بكاء هستيرية وارتباك أمام هيئة المحكمة جراء توجيه القاضي له مجموعة من الأسئلة المحرجة حول الصفقات التفاوضية لكوب 22، التي كلفت أكثر من 28 مليار سنتيم".

المصدر: "زنقة20"