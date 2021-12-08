مصر.. شاحنة تدهس عددا من التكاتك وتصطدم بمبنى وحدة صحية في الفيوم (صور)

أفاد موقع "صدى البلد" المصري يوم الأربعاء بأن شاحنة كانت تسير بسرعة جنونية حطمت عددا من التكاتك واصطدمت بمبنى الوحدة الصحية في الفيوم.

وذكر الموقع أن قرى البرنس ومنشأة محمد فهمى بمحافظة الفيوم شهدت مرور سيارة نقل طائشة تسير بسرعة جنونية يستقلها 4 شباب، قامت بتحطيم عدد كبير من التكاتك والدراجات البخارية.

وأضاف أنه وبعد مطاردة بعض الأهالي للسيارة، اصطدمت بسور الوحدة الصحية لقرية منشأة محمد فهمي.

وقال إن سائق الشاحنة تمكن الهرب خوفا من فتك الأهالي وأصحاب التكاتك المحطمة، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بثلاثة أشخاص كانوا معه، وقاموا بتسليمهم لنقطة الشرطة.

#بوابة_الوفد|سائق نقل متهور يحطم المركبات والمحال التجارية بقرية البرنس في الفيومhttps://t.co/CdpKzU2gbKpic.twitter.com/kubDRssJQd — بوابة الوفد (@alwafdportal) December 8, 2021

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري