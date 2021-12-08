الجزائر.. عطلة مدرسية اضطرارية بعد إصابة 76 طفلا بكورونا

أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن تقديم اضطراري وعاجل لموعد العطلة المدرسية وتمديدها21 يوما، بعد أن الكشف في ولاية وهران عن تسجيل 76 إصابة بكورونا لدى الأطفال.

وقال يوسف بوخاري رئيس مصلحة الوقاية التابعة لمديرية الصحة بوهران إنه تم تسجيل 76 حالة إصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال تتراوح أعمارهم مابين ما بين 4 إلى 18 سنة، وذلك ما بين الفترة الممتدة ما بين 1 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 213484 إصابة، وارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 6123.

المصدر: "النهار"