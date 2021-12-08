وزير الخارجية الكويتي: زيارة بن سلمان لبنة في العلاقات القوية بين البلدين
Reuters SAUDI ROYAL COURT
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وصف وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للكويت، بأنها لبنة أخرى في صرح العلاقات القوية بين البلدين.
وأضاف المحمد الصباح أن "زيارة ولي العهد تأتي للقاء شقيقيه أمير دولة الكويت وولي عهده".
وتابع أن "الشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة التي تعد امتدادا للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين".
ويجري بن سلمان جولة خليجية انطلقت الاثنين، هي الأولى من نوعها منذ بداية جائحة كورونا.
المصدر: "عكاظ"
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