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السلطات اللبنانية تفرج عن صحفية أمريكية محتجزة منذ الشهر الماضي

أخبار العالم العربي

السلطات اللبنانية تفرج عن صحفية أمريكية محتجزة منذ الشهر الماضي
الصورة من "تويتر"
الصحفية الأميركية ندى الحمصي
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أفرجت السلطات اللبنانية اليوم الأربعاء عن الصحفية الأميركية ندى الحمصي التي احتجزت في بيروت الشهر الماضي، حسب ما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقالت آية مجذوب باحثة لبنان في منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تغريدة عبر "تويتر" إنه تم الإفراج عن الحمصي وإسقاط قرار الترحيل الصادر بحقها.

وأضافت: "على الرغم من أن هذه أخبارا جيدة، إلا أنه لم يكن يجب أن يتم احتجازها في المقام الأول، وعلى الأمن العام إجراء تحقيق فوري في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها منذ اعتقالها".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" في وقت سابق اليوم، إنه على "الأمن العام" اللبناني الإفراج فورا عن الحمصي، الموقوفة منذ 16 نوفمبر 2021، و"التي يشكل توقيفها حاليا اعتقالا تعسفيا".

المصدر: RT

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