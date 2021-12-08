السلطات اللبنانية تفرج عن صحفية أمريكية محتجزة منذ الشهر الماضي

أفرجت السلطات اللبنانية اليوم الأربعاء عن الصحفية الأميركية ندى الحمصي التي احتجزت في بيروت الشهر الماضي، حسب ما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقالت آية مجذوب باحثة لبنان في منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تغريدة عبر "تويتر" إنه تم الإفراج عن الحمصي وإسقاط قرار الترحيل الصادر بحقها.

وأضافت: "على الرغم من أن هذه أخبارا جيدة، إلا أنه لم يكن يجب أن يتم احتجازها في المقام الأول، وعلى الأمن العام إجراء تحقيق فوري في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها منذ اعتقالها".

‼️UPDATE: Nada has been released, and the deportation order against her has been dropped!!!



While this is good news, she should not have been detained in the first place, and General Security should immediately conduct an investigation into the due process violations she faced. https://t.co/ZQP4P47XgW — Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) December 8, 2021

وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" في وقت سابق اليوم، إنه على "الأمن العام" اللبناني الإفراج فورا عن الحمصي، الموقوفة منذ 16 نوفمبر 2021، و"التي يشكل توقيفها حاليا اعتقالا تعسفيا".

المصدر: RT