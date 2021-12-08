 
مباشر

رئيس الوزراء اللبناني يلتقي الرئيس المصري غدا في القاهرة

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء اللبناني يلتقي الرئيس المصري غدا في القاهرة
Reuters MOHAMED AZAKIR
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx0d

أعلن السفير اللبناني لدى القاهرة علي الحلبي أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سيبدأ غدا الخميس زيارة رسمية لمصر.

وأوضح الحلبي، في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أن ميقاتي سيلتقي خلال زيارته مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعددا من المسؤولين المصريين.

إقرأ المزيد
ميقاتي: مستمر في رئاسة الحكومة
ميقاتي: مستمر في رئاسة الحكومة

وتأتي الزيارة، في وقت يشهد فيه لبنان انفراجا في أزمته مع السعودية ودول الخليج، إثر تصريحات لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، الذي تقدم باستقالته منذ يومين، على وقع زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للخليج.

وكان ميقاتي، أعرب في وقت سابق، عن تقديره للدعم المصري الدائم للبنان في جميع المواقف والظروف والتحديات التي واجهتها البلاد، موجها الشكر لمصر ورئيسها.

المصدر: "القاهرة24"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا