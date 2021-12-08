مسيرة للمستوطنين في حي الشيخ جراح تطالب بتهويد القدس وتعزيز الاستيطان وقتل منفذي العمليات (فيديو)

خرج عشرات المستوطنين في مسيرة بحي الشيخ جراح اليوم داعين لتهويد القدس وتعزيز الاستيطان وقتل منفذي العمليات.

ووثقت عدسة RT المسيرة التي رفع فيها المستوطنون الأعلام الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مساء الأربعاء حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، هاتفين "الموت للعرب"، في مسيرة تحريضية على المقدسيين دعت إليها جمعيات يمينية متطرفة.

وكانت جمعيات استيطانية ومعادية للعرب قد أطلقت دعوات للوصول في مسيرة إلى البؤرة الاستيطانية "شمعوت هتصديق" بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة "لدعم" المستوطنين في الحي المقدسي.

ودعت المنظمات الدينية المتطرفة والجمعيات الاستيطانية في القدس في رسالة للشرطة "لإعادة الأمن إلى المنطقة"، و"تعزيز شعور السكان (المستوطنون) بالأمن".

واعتدت القوات الإسرائيلية مساء الأربعاء بالضرب على المواطنين في حي الشيخ جراح شرقي القدس، خلال تصديهم لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا الحي.

وقالت مصادر مقدسية "إن القوات الإسرائيلية فرضت طوقا عسكريا على حي الشيخ جراح، المهدد بالإخلاء القسري، وأغلقت المداخل المؤدية إليه، ومنعت المتضامنين مع أهله، والصحافيين من دخوله ودققت في هوياتهم".

وأضافت المصادر أن الجيش كثف انتشاره وحواجزه في الحي، وأغلق المداخل المؤدية إليه، وحاولت طرد المتضامنين الذي جاءوا تلبية لدعوات أطلقها ناشطون مقدسيون للتصدي لمسيرة استفزازية للمستوطنين داخل الحي.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية