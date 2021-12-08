مصر.. أول صورة للناشط باتريك زكي بعد إطلاق سراحه

أخلت السلطات المصرية سبيل الناشط الحقوقي المصري باتريك زكي الذي ألقي القبض عليه العام الماضي لدى عودته من إيطاليا إلى مصر، بانتظار استئناف محاكمته بتهمة نشر معلومات مضللة.

وأظهرت صورة نشرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية زكي مبتسما وهو يعانق أخته في أحد شوارع مدينة المنصورة شمال القاهرة.

بعد تنفيذ إخلاء سبيل باتريك زكي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تشكر كل من تضامن معه

After Patrick Zaki is released, EIPR is thankful to all who stood in solidarity with himhttps://t.co/DcBna023Djpic.twitter.com/zNbC0XA09C — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 8, 2021

وقضت المحكمة في المنصورة مسقط رأس زكي، بإخلاء سبيله أمس الثلاثاء على أن تستأنف محاكمته في فبراير المقبل.

وحظيت قضية زكي باهتمام واسع في إيطاليا، خاصة بعد مقتل طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني في مصر عام 2016، في حادث تسبب في توتر العلاقات بين روما والقاهرة.

المصدر: "رويترز"