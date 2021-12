مصر.. أول صورة للناشط باتريك زكي بعد إطلاق سراحه

بعد تنفيذ إخلاء سبيل باتريك زكي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تشكر كل من تضامن معه

After Patrick Zaki is released, EIPR is thankful to all who stood in solidarity with himhttps://t.co/DcBna023Djpic.twitter.com/zNbC0XA09C